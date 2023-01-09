بريدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي ، يرافقه رئيس مجلس إدارة جمعية "تطوير" فهد العجاجي.وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور جمعية تطوير لتحقيق التميّز لجمعيات المنطقة ، والعمل على إيجاد الحلول المطورة والشراكات المتخصصة في بيئة مبدعة ، سعياً لترجمة تطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله - ، وما تقدمه من دعم سخي للقطاع الثالث.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرحٍ من السباعي عن مستهدفات جمعية تطوير لدعم القيادات والكوادر في المنظمات ، والعمل على البناء المؤسسي والمانحين في القطاع الحكومي والخيري والتجاري ، التي تشمل ثمانية برامج استفادت منها 160 جمعية ، فيما كان عدد المستفيدين 1277 مستفيدتً.وفي نهاية اللقاء، تسلّم سمو الأمير فيصل بن مشعل التقرير السنوي لجمعية تطوير من رئيس مجلس إدارة الجمعية ، مشيداً بدور الجمعية لتعزيز العمل في منظمات القطاع الثالث.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //14:13ت م0088