ثقافي / سمو الأمير فيصل بن مشعل يتسلّم التقرير الختامي لمعرض القصيم للكتاب
الاثنين 1444/6/16 هـ الموافق 2023/01/09 م واس
بريدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود جميع اللجان والجهات التنظيمية والحكومية ، التي أسهمت في إنجاح معرض القصيم للكتاب ، وما تضمنه من محتوى ثقافي متنوع شهدته أجنحة المشاركين .
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم , المدير التنفيذي لمعرض القصيم للكتاب محمد الماضي , حيث عبر سموه عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من الجهات الحكومية والمساندة من الفرق التطوعيّة ومجلسي الشباب والفتيات التي أسهمت في إنجاح فعاليات المعرض ، مؤكدا أن الإحصاءات التي شهدها المعرض تعكس اهتمام وجهود الجهات بالمنطقة .
واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من المدير التنفيذي للمعرض الذي بيّن أن عدد دور النشر المشاركة في المعرض بلغت 152 دارًا ، وعدد دور النشر الدولية منها 69 فيما كان عدد الأجنحة 248 جناحًا ، وعدد الجهات الحكومية المشاركة 19 جهة حكومية ، وعدد المتطوعين والمتطوعات 72 متطوعًا ومتطوعة ، فيما بلغت مبيعات معرض الكتاب قرابة الـ 6 ملايين ريال.
// انتهى //
14:15ت م
0089