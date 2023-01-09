بريدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود جميع اللجان والجهات التنظيمية والحكومية ، التي أسهمت في إنجاح معرض القصيم للكتاب ، وما تضمنه من محتوى ثقافي متنوع شهدته أجنحة المشاركين .جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم , المدير التنفيذي لمعرض القصيم للكتاب محمد الماضي , حيث عبر سموه عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من الجهات الحكومية والمساندة من الفرق التطوعيّة ومجلسي الشباب والفتيات التي أسهمت في إنجاح فعاليات المعرض ، مؤكدا أن الإحصاءات التي شهدها المعرض تعكس اهتمام وجهود الجهات بالمنطقة .واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من المدير التنفيذي للمعرض الذي بيّن أن عدد دور النشر المشاركة في المعرض بلغت 152 دارًا ، وعدد دور النشر الدولية منها 69 فيما كان عدد الأجنحة 248 جناحًا ، وعدد الجهات الحكومية المشاركة 19 جهة حكومية ، وعدد المتطوعين والمتطوعات 72 متطوعًا ومتطوعة ، فيما بلغت مبيعات معرض الكتاب قرابة الـ 6 ملايين ريال.// انتهى //14:15ت م0089