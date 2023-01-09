نجران 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس العديد من البرامج والفعاليات للاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي يوافق 8 من يناير كل عام، في مدارس ومكاتب التعليم.واستعرضت خلالها إحصائيات التعليم المستمر للفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ، حيث بلغت المدارس في جميع المراحل الدراسية 61 مدرسة للبنين والبنات، كما وصل عدد الفصول الدراسية 125 فصلاً دراسياً، والدارسين 1781 دارساً ودارسة.وأكد تعليم نجران أهمية تضافر الجهود للقضاء على الأمية بأشكالها، وإتاحة البرامج التعليمية والتدريبية للكبار لتطوير معايير مناهج وبرامج مجتمع بلا أمية، تماشياَ مع التنمية المستدامة وتطلعات رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:21ت م0090