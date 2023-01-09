بريدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, فضيلة الشيخ الدكتور علي الجربوع ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتسميته عضواً في مجلس القضاء الإداري.وهنأ سموه الشيخ الجربوع ، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه، منوهاً باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة ، مشيداً بالدور الذي يقوم به القضاة وبنزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ العدل, سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه.من جهته عبر الشيخ الجربوع عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه ، سائلا الله أن يعينه لخدمة الدين والوطن.// انتهى //14:24ت م0092