جيزان 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء الخميس القادم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، حفل افتتاح فعاليات مهرجان شتاء جازان 23 " أجمل وأدفا "، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأوضح أمين المنطقة المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، أن المهرجان في نسخة العام الحالي، يسجل مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، في الفعاليات التي ستشهدها معظم محافظات المنطقة، حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة، منوهاً برعاية سمو أمير منطقة جازان لهذا الحدث السياحي الذي يبرز الإمكانات السياحية والمقومات الطبيعية والثقافية والتراثية والاستثمارية التي ترحبو بها المنطقة.وبين أن سمو أمير منطقة جازان سيشهد حفل الافتتاح والكرنفال المصاحب للمهرجان الذي يتضمن عرضاً مسرحياً غنائياً تعريفياً بالتطور الذي شهدته المملكة على مدى تاريخها وماوصلت إليه السعودية الحديثة بكل مقوماتها التنموية.وأشار إلى أن منطقة جازان تمثل وجهة سياحية مهمة وبخاصة في موسم إقامة مهرجان شتاء جازان حيث اعتدال الأجواء وتوافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح للمنطقة ، يجعل المهرجان فرصة لاستثمار إمكانات المنطقة المتنوعة والتعريف بها بعد أن حقق على مدار الأعوام الماضية ، نجاحات كبيرة من حيث أعداد الزوار والسياح الوافدين من داخل المنطقة وخارجها ، إلى جانب جودة البرامج وشموليتها لمختلف فئات وأفراد المجتمع وتنوعها بين نشاطات ترفيهية متنوعة وأخرى تدريبية وثقافية وجدت صدى واسعًا من قبل الزائرين.//انتهى//14:36ت م0093