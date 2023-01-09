الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسرحّب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف كافة.وأكّد معاليه دعم مجلس التعاون للجهود الدولية للآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية في السودان "اليونيتامس" والاتحاد الأفريقي والإيقاد، واستمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.// انتهى //14:50ت م0096