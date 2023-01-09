الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسدشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه في الرياض اليوم، 50 شاشة تفاعلية حديثة للمكتبة الإلكترونية الإسلامية، التي تحتوي على قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تفوق الــ3000 مادة, 320 كتاباً رقمياً عبر شاشات موزعة في مختلف مناطق المملكة والمراكز الإسلامية في عدد من دول العالم عبر مواقع تمكن المعتمرين والحجاج والزوار من تحميل المواد والكتب العلمية عبر هواتفهم المحمولة وفق منظومة إلكترونية متطورة لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية الحديثة.وتميزت هذه الشاشات الحديثة بإمكانيات متطورة وأضيفت إلى 34 شاشة سابقة ليصبح الإجمالي 84 شاشة ليشمل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك إضافة إلى إطلاق أجهزة قياس أداء المستفيدين وأجهزة توزيع البطاقات التعريفية (برمز الاستجابة السريعة)، حيث تضاعف عدد المستفيدين من المكتبة من 157 ألفاً في عام 2021م، إلى 390 ألفاً في عام 2022م.وأكد معاليه أن هذه المكتبة الإلكترونية تسهم في نشر العقيدة السليمة والأخذ بالمصادر المعتمدة والحصول على العلم بيسر وسهولة كما تعد مواكبة للتطور التقني الحديث وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذه الشاشات ستكون معينة لضيوف الرحمن في المواقيت ومساجد والمطارات والقطارات لتبصيرهم بأحكام المناسك وما يسهم بالتيسير عليهم كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد أستهل بعرض مرئي لعمل المكتبة الإلكترونية والتطوير الذي تم على المحتوى الرقمي بها، كما تحدث وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي المكلف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان عن أبرز المنجزات التي تحققت في عمل المكتبة الإلكترونية والمراحل التطويرية لعملها خلال السنوات الماضية والنقلة النوعية التي شهدتها.// انتهى //16:00ت م0107