الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستعتزم أمانة منطقة الرياض إنشاء وتطوير العديد من الحدائق النوعية بأحياء العاصمة لتغطي 43 حياً في المدينة بمساحة تبلغ 900,000 متر مربع.وتشتمل الحدائق على مسطحات خضراء تضم مرافق ترفيهية وخدمية متنوعة، بما يُعزز من تحسين جودة الحياة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.وأكدت الأمانة أنها تستكمل جهودها الهادفة إلى أنسنة المدينة، وتحسين نمط الحياة الصحية، وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب رفع كفاءة التوزيع الجغرافي للحدائق، وتخفيض مدة الوصول إليها إلى 10 دقائق سيراً على الأقدام.وتتضمن الحدائق ملاعب بادل، ومساحات مفتوحة ونوافير تفاعلية، وهي تصاميم استلهمتها الأمانة بالشراكة مع أفراد المجتمع وسكان الأحياء من خلال ورشة عمل تفاعلية نظمتها الأمانة لمعرفة آراء المجتمع في التصاميم والمرافق.وتعمل شركات محلية ودولية متخصصة ذات خبرات ومهارات عالية، على تنفيذ الحدائق التي ستمثل نموذجاً جديداً لتطويرها في مدينة الرياض وفق هوية جديدة ومرافق عصرية.// انتهى //16:00ت م0108