الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسهنّأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية المعين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً له التوفيق والسداد والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفع العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس.جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية المعين بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن علي السنيدي، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.وخلال الاستقبال تم مناقشة عدة موضوعات أبرزها، الحرص على استمرار دعم مسيرة مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك تحقيقا لأهدافها السامية، والدور الفاعل لدفع بمسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب، والإسهام في دعم وتطوير وتنمية مجالات التعاون الخليجي المشترك وخدمة المواطن الخليجي في ظل التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله - .// انتهى //16:02ت م0109