حائل 16 جماد الاخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسنظمت أمانة منطقة حائل بالتعاون مع غرفة حائل اليوم ورشة عمل بعنوان " أهمية الامتثال للحد من التشوه البصري" ، بهدف رفع نسبة وعي المقاولين بعناصر المشوهات البصرية، والتأكيد على أهمية تكاملية الجهود المشتركة والتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة بمعالجة التشوه البصري، وتحقيقاً لأهداف برنامج جودة الحياة في تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الورشة تناولت أهمية الامتثال في القضاء على التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ورفع نسبة جودة الحياة من خلال تعزيز دور المجتمع والجهات ذات الصلة المساندة للجهود الرقابية ، منوهاً بضرورة رفع مستوى وعي الأفراد لتتسع بهذه الجهود دوائر التأثير، للوصول إلى الوعي والامتثال، لمدينة حضرية ممتثلة.// انتهى //16:05ت م0111