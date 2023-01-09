الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام في محافظة رأس تنورة، نتج عنها ضبط ومصادرة أكثر من 200 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 13 مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية وضبط عمالة مخالفة، إضافة إلى رفع أكثر من 3800 متر مكعب من الأنقاض والنفايات مجهولة المصدر في مختلف الأحياء والطرق في المحافظة.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كافة المنشآت بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية لضمان صحة وسلامة الغذاء ووصوله للمستهلكين بالطرق السليمة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تعمل على مدار اليوم، أو الاتصال بمركز البلاغات 940 لتعقب المخالفات ومعالجتها.// انتهى //16:08ت م0114