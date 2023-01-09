الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسعقدت لجنة التنظيمات الوطنية ورشتي عمل بعنوان "أفضل الممارسات التنظيمية" بحضور نحو 60 مشاركاً من منسوبي الإدارات التنظيمية بالجهات الأعضاء في اللجنة والبنك المركزي السعودي، وذلك بهدف تعزيز الخبرات والممارسات ومشاركة المعرفة بين الجهات التنظيمية، وترسيخ مبادئ التميز التنظيمي، وتحسين أداء وفعالية البيئة التنظيمية في المملكة.واستعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمقرها الرئيسي في ورشة العمل الأولى، الأدوات والأساليب التنظيمية الأساسية والمبتكرة، وإطلاقاتها السابقة للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، والبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل.كما شهدت الورشة الثانية في مقر هيئة السوق المالية استعراض عدد من المحاور التي شملت نظرة عامة حول تطوير اللوائح التنظيمية، ومختبر التقنية المالية بالهيئة، وكذلك جولة في مختبر التقنية المالية بالبنك المركزي السعودي.وانعقدت الورش بمشاركة البنك المركزي السعودي وعدد من أعضاء لجنة التنظيمات الوطنية من "هيئة تنظيم المياه والكهرباء وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني" وتعد هذه الورش إحدى مبادرات لجنة التنظيمات الوطنية لنقل المعرفة ولتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية.// انتهى //16:19ت م0115