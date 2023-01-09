رياضي / المطية " مشاكسة " الأسرع في الأشواط الصباحية بسباق الهجن لفئة " الجذاع" في مهرجان الإبل
الاثنين 1444/6/16 هـ الموافق 2023/01/09 م واس
الصياهد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس
حققت المطية "مشاكسة " للمواطن سميحان حمدان الشمري أفضل توقيت في الشوط الصباحي لفئة (الجذاع ) بزمن 9:45:271 دقيقة, ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: سهيل مسلم العامري، موسى عبد العزيز الموسى ، أحمد سلطان بالرشيد، عبدالعزيز السهلي ، جابر فهد المري ، سمير مرزوق الشلاقي ، مبارك العامري ، عبدالله المري مطلق علي الخمعلي ، نايف عطالله الدقيقي ، صالح بنيه البلوي ، نايف شيحان الشمري.
// انتهى //
16:20ت م
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