الصياهد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسحققت المطية "مشاكسة " للمواطن سميحان حمدان الشمري أفضل توقيت في الشوط الصباحي لفئة (الجذاع ) بزمن 9:45:271 دقيقة, ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: سهيل مسلم العامري، موسى عبد العزيز الموسى ، أحمد سلطان بالرشيد، عبدالعزيز السهلي ، جابر فهد المري ، سمير مرزوق الشلاقي ، مبارك العامري ، عبدالله المري مطلق علي الخمعلي ، نايف عطالله الدقيقي ، صالح بنيه البلوي ، نايف شيحان الشمري.// انتهى //16:20ت م0116