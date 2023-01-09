الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسوقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بهدف تبادل البيانات والدراسات في مجالات التنمية المكانية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.ومثّل الوزارة في التوقيع المشرف العام على مركز البيانات الحضرية والسكنية ودعم القرار المهندس ماجد بن عبدالله المبدل، فيما مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح أحمد إسماعيل.وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز ثقافة تبادل البيانات والدراسات ومشاركتها وذلك في مجالات التنمية المكانية الخاصة بالمناطق والمدن والمحافظات والمراكز والأحياء، وإجراء التحليلات المكانية اللازمة مما يسهل تنفيذ الدراسات الاستشرافية المكانية ويثري عملية التخطيط التنموي ويدعم اتخاذ القرار للأغراض الاقتصادية والاجتماعية.يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارتين على إقامة شراكات إستراتيجية مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، تجسيدًا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمن الجهود المشتركة في مجال خدمات المدن وجودة الحياة فيها.// انتهى //16:21ت م0117