الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسصدر اليوم عن اللجنة الإعلامية المنبثقة من نادي الإبل العدد الخامس من صحيفة "مصيحة" التي تغطي أبرز أحداث وفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، الذي يقام تحت شعار "همة طويق" الذي انطلق في الأول من ديسمبر.وحمل العدد في طياته مجموعة من التبويبات التي تنوعت في مجالي الاقتصاد والثقافة وكذلك الأنشطة والفعاليات اليومية التي شهدها المهرجان.كما أفرد العدد صفحة خاصة لشوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأخرى لشوط المنظمة الدولية ومسابقة الطبع، بالإضافة إلى صفحة خاصة حول زيارة السفراء والدبلوماسيين, كما تناول العدد مجموعة من الموضوعات الشيقة؛ منها قصة ممر الشداد والإجراءات التي تسبق عروض الإبل على لجان التحكيم.// انتهى //16:22ت م0118