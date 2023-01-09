القاهرة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساُطلق اليوم بجامعة الدول العربية عام 2023، عاماً للشباب العربي، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم بمقر الجامعة العربية بحضور وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة وبحضور ممثلي الدول العربية.وأشاد الدكتور صبحي بالتنسيق الذي جرى بين معالي وزراء الشباب والرياضة العرب في هذا الخصوص وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية ممثلة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، فيما يخص إطلاق الرؤية والخطط والإستراتيجية العامة لعام الشباب العربي 2023 .وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري أن الإستراتيجية الخاصة بعام الشباب العربي تستهدف وضع مختلف الأنشطة والفعاليات الخاصة بالشباب في مختلف الدول العربية هذا العام تحت مظلة واحدة هي مظلة عام الشباب العربي منوهاً بأن البرامج المستهدفة تتجاوز 44 برنامجاً.من جانبها أشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الأنشطة الشبابية المشتركة بمختلف الدول العربية على مدار هذا العام لتوطيد أواصر العلاقات على المستوى الشعبي ومساعدة الشباب على التصدي للشائعات ومواجهة الأفكار المغلوطة والظواهر السلبية.// انتهى //16:26ت م0121