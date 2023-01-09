المهرة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من حريق اندلع مؤخرا في إحدى المخيمات بمديرية الغيضة في محافظة المهرة.وشملت المساعدات المقدمة توزيع 57 حقيبة إيوائية استفاد منها 399 متضررا.ويأتي ذلك في إطار مشروعات الدعم الإنساني المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني في مختلف الأزمات والمحن.// انتهى //17:15ت م0142