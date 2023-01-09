اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 5.055 كرتوناً من التمور للنازحين في مخيم السويداء بمأرب
الاثنين 1444/6/16 هـ الموافق 2023/01/09 م واس
مأرب 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 5.055 كرتوناً من التمور للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، يستفيد منها 30.330 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
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17:16ت م
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