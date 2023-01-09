مأرب 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 5.055 كرتوناً من التمور للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، يستفيد منها 30.330 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.// انتهى //17:16ت م0144