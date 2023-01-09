عدن 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة عدن وزارة الصحة اليمنية 4 شاحنات تحمل على متنها 36 طنا و400 كيلوغرام من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي لتوزيعها على مراكز الغسيل في عدد من المحافظات اليمنية .وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن الوزارة تسلمت شحنة المساعدات الطبية كدفعة أولى من محاليل الغسيل الكلوي ضمن أربع دفعات ستغطي مراكز الغسيل الكلوي لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بالتشغيل الكامل لمركز الغسيل بمحافظتي المهرة والضالع.وثمّن الوزير بحيبح الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والذي يأتي تأكيدا للدور الأخوي والإنساني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وأفاد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني من جانبه أنه ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة 15 شاحنة تحمل ما يزيد عن 116 طنا من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي.ويأتي ذلك في إطار مشاريع الدعم الإغاثي والإنساني للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف مؤسسات القطاع الطبي اليمني وتعزيز دورها.// انتهى //17:22ت م0146