أبهـا 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسنظمت أمانة عسير اليوم، "منتدى الاستثمار" بالمنطقة، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية المهندس هاشم الفواز، ومشاركة أكثر من ١٠٠ مستثمر، وذلك على مسرح الأمانة بأبها.وأشاد وكيل الوزارة المهندس هاشم الفواز خلال كلمته في المنتدى، بالحراك الذي تشهده منطقة عسير في مجال الاستثمار، مشيراً إلى تطلع الوزارة في إضافة الكثير من الفرص وتنوعها خاصة لما تحظى به عسير من مناخ جاذب تشهده المنطقة، واهتمام كبير من سمو أمير المنطقة رئيس هيئة التطوير.بدوره أكد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي تذليل المعوقات والعقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بالمنطقة، لافتاً النظر إلى أن الرؤية والوضع الحالي يؤكد أن المستثمر هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد، وأن الشفافية بين المستثمر والمسؤول هي المحرك لنجاح الاستثمار، حاثاً المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال بالاستثمار في الخدمات البلدية سواء في قطاع النظافة أو قطاع الحدائق أو القطاعات الأخرى.من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي بجهود سمو أمير منطقة عسير من خلال تشكيل لجنة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكداً أن غرفة أبها تسعى إلى عمل دراسات وتنظيم ورش عمل للمستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجههم لجميع الفرص الاستثمارية بالمنطقة، بالتعاون مع أمانة عسير.من جهة أخرى استعرض مدير التسويق وعلاقات المستثمرين بأمانة عسير هباش بن سعد الهباش لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة وأثرها على القطاع الخاص والتنمية بالمنطقة، ومسارات تطوير الاستثمار والتوجهات الاستثمارية للأمانة والبلديات، مؤكداً أن هناك 2500 فرصة استثمارية بالمنطقة، منها 1055 فرصة استثمارية في القطاع التجاري والترفيهي، و 520 في قطاع الحدائق والساحات، و220 في الورش، إلى جانب 350 فرصة استثمارية في القطاع السياحي، و 16 في قطاع النقليات، و 65 في قطاع المصانع، إضافة إلى 200 فرصة استثمارية في لوحات الإعلانات، و 15 فرصة على السواحل، و 35 للقطاع المالي والبنوك.وشهد المنتدى العديد من المداخلات والنقاشات والتي تخص التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين سواء على مستوى الأمانة أو على مستوى محافظات المنطقة.// انتهى //17:24ت م0148