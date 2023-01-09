عدن 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسافتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية روضة الإبداع بمديرية دار سعد بمحافظة عدن بعد إعادة تأهيلها، ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن .واطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري يرافقه فريق مركز الملك سلمان للإغاثة على الفصول التعليمية للروضة بعد إعادة ترميمها وتأهيلها، وتوزيع الحقائب والزي المدرسي على تلاميذ الروضة .وأشاد العكبري بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلاب، مؤكداً أهمية المشروع في مساندة جهود وزارة التربية والتعليم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد .وأشار العكبري إلى استعداد وزارة التربية والتعليم لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات .يذكر أن مشروع دعم التعليم في اليمن يتضمن تأهيل 23 مدرسة يستفيد منه 11.586 طالباً في محافظات حجة، عدن، حضرموت، المهرة، وتشمل التدخلات إعادة تأهيل الفصول الدراسية وملحقاتها المتضررة، إضافة إلى توزيع الزي والحقائب المدرسية .ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم الدعم لمختلف المؤسسات الخدمية اليمنية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية .// انتهى //17:27ت م0149