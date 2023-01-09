الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستنطلق غداً ، منافسات المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2023م، الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد حصول المتسابقين اليوم الاثنين 9 يناير على يوم الراحة في مخيم "البيفواك" في العاصمة الرياض، والذي يعدُّ الوحيد، بعد انطلاق المنافسات في 31 ديسمبر 2022، والتي تستمر حتى 15 يناير الجاري.وبنهاية المرحلة الثامنة يوم الأحد 8 يناير 2023م، واصل القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا غازو"، صدارة الترتيب العام عن فئة السيارات، بفارق ساعة و3 دقائق و46 ثانية عن زميله في الفريق هينك لاتيغان في المرتبة الثانية، فيما يأتي البرازيلي لوكاس مورايس سائق "أوفر درايف" ثالثاً، وبفارق ساعة و20 دقيقة و22 ثانية عن المتصدر.ويتمسّك الأمريكي سكايلر هاوز درّاج فريق "هوسكفارنا" بصدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية، وبفارق 13 ثانية عن الأرجنتيني كيفين بينافيدس درّاج "ريد بُل كيه تي إم" صاحب المركز الثاني، ويحل الأمريكي مايسون كلاين درّاج فريق "باس ورلد كيه تي إم" ثالثاً بنفس الفارق الزمني.ويبحث الفرنسي أليسكاندر غيرو درّاج "ياماها ريسينغ" عن توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، لا سيما أنه يتصدّر الترتيب العام، بفارق ساعة و41 دقيقة و37 ثانية عن الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "تيم 7240"، صاحب المرتبة الثانية، فيما بقي الأمريكي بابلو كوبيتي درّاج فريق "ديل أمو موتور سبورتس باي موتول" في المركز الثالث، مبتعداً عن المتصدر بواقع ساعة و42 دقيقة و12 ثانية.وتشهد فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3" منافسة قوية، حيث يبتعد البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق "جي رالي تيم" متصدر الترتيب، عن الأمريكي أوستن جونز سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيور"، بفارق 3 دقائق و19 ثانية، فيما يأتي زميله في الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة ودقيقتين و25 ثانية.وتشتد حدّة التنافس في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، والتي يتصدرها الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق "ريد بُل كان أم"، فيما يأتي خلفه البولندي ماريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم"، بفارق 4 دقائق و34 ثانية، ويتبعه في المركز الثالث ابنه إيريك غوكزال، بفارق 5 دقائق و48 ثانية عن المتصدر.وفي فئة الشاحنات، يغيب فريق "كاماز" عن المنافسة في هذه النسخة، فيما يسعى التشيكي أليس لوبريس سائق فريق "إنستا فوركس لوبريس براغا" إلى الحفاظ على مركزه في صدارة الترتيب، وبفارق 16 دقيقة و17 ثانية عن مارتن فان دينبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي"، فيما يأتي الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق "دي روي" في المركز الثالث، بفارق 38 دقيقة و3 ثوانٍ.يذكر أن المرحلة التاسعة ستنطلق يوم غدٍ من (الرياض– حرض)، لمسافة 686 كلم؛ منها 328 لمرحلة الربط، و358 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، على أن تستمر المراحل الست المتبقية نحو الربع الخالي، ثم شيبة والهفوف، وصولاً إلى خط النهاية في الدمام.// انتهى //17:48ت م0152