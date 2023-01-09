الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسوقع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة أنغولا اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية أنغولا.وجرت مراسم التوقيع بمقر الاتحاد، حيث وقعها نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية نزار الحركان ورئيس غرفة تجارة أنغولا محمد صيام، بحضور السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.وتشمل مجالات التعاون وفقاً لبنود مذكرة التفاهم تعزيز التواصل بين قطاعي الأعمال السعودي والأنغولي وإزالة تحديات التجارة وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية وزيارات الوفود التجارية وإقامة الفعاليات والمعارض.وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية: "إن الاقتصاد الأنغولي يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية والتجارية في العديد من القطاعات، لا سيما الزراعة والصناعات التحويلية والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية، متطلعاً لدور المذكرة في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة في كلا السوقين.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأنغولا بلغ نحو 120 مليون ريال عام 2021 .// انتهى //17:50ت م0154