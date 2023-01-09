الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة، وفداً طلابيا من كلية الشريعة بجامعة الكويت.ورحب سماحته بالوفد, وحثهم على الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.// انتهى //17:50ت م0155