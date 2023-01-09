الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، حيث مثل الوزارة معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارتها شوقي عبدالله المطرود.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال التنموي لتطوير المشروع القائم (المجمع الصحي الاجتماعي) لمستشفى التأهيل والرعاية المديدة بالمنطقة الشرقية وتشغيله من قبل الجمعية، وإدراج المشروع ضمن برنامج "سخاء" الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، والذي يقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، كما يتيح البرنامج الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع الجهات والمؤسسات كافة في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:12ت م0156