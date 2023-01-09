الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستقيم الجامعة السعودية الإلكترونية خلال المدة من 23 – 25 يناير الجاري ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني في نسخته الثانية "GTEL2023"، تحت رعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بهدف مواكبة موجة الابتكارات التقنية عبر مناقشة وتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب الإلكتروني بالتقنيات المبتكرة.ويناقش الملتقى -الذي يحضره أبرز قادة التعليم والمبتكرين وصناع القرار والمؤثرين وخبراء التقنية- أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما يعزز التبادل المعرفي، ويساعد المهتمين على معالجة الموضوعات الحرجة بحلول مبتكرة في مجال التعلم الإلكتروني.وأكدت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أهمية إقامة الملتقى كونه يؤثر وساعد المؤسسات التعليمية في ظل حاجتها إلى التكيف في مواجهة التحديات المختلفة من خلال الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية التي تشكل مستقبل التعليم والتدريب.ويهدف الملتقى إلى إنشاء منصة علمية تسهم في توفير تعليم متقدم ومستدام وعالي الجودة يمكن الوصول إليه على نطاق واسع لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وتعزيز تبادل المعرفة واكتشاف التطورات المهمة القادمة في التعلم الإلكتروني، وتطوير مهارات ومعارف المعلمين لتعزيز وتسريع التحول الرقمي للتعليم، وجمع الباحثين والممارسين من الأوساط الأكاديمية، إضافة إلى عرض وتشجيع أحدث الأبحاث حول نظريات ومنهجيات وأدوات التعلّم الإلكتروني، ومراجعة وتقييم منهجيات التعليم الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيق التعلم الإلكتروني.ودعت الجامعة المهتمين بحضور الملتقى والمشاركة فيه إلى التسجيل عبر الرابط: https://gtel.sa.// انتهى //18:35ت م0159