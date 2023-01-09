الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساعتمد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي التعديلات النهائية على اللائحة الأساسية لمؤسسة"مروج".ووافق معاليه اليوم خلال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مروج على إضافة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كمؤسس للمؤسسة.واستعرض المجلس الخطة التنفيذية لبناء إستراتيجية المؤسسة الطموحة، التي تأتي متواكبة مع برامج التحول الوطني المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.وناقش مجلس أمناء "مروج" المخرجات المتوقعة من تنفيذ الخطط التشغيلية، وأبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، مستعرضًا في الوقت ذاته المشاريع التي تم تنفيذها مع شركاء "مروج".// انتهى //18:55ت م0162