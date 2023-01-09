بغداد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستطاع المنتخب العماني الفوز على نظيره اليمني 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس "خليجي 25" التي تستضيفها مدينة البصرة بالجمهورية العراقية.أهداف المباراة بدأها عمان الذي لم تنتظر سوى دقيقتين لتسجل أسرع أهداف البطولة حتى الآن، بعد ركلة ركنية أخطأ الحارس اليمني علي فضل في تقديرها ووضعها بالخطأ في مرماه، لكن اليمن الباحثة عن فوز تاريخي لم يتحقق منذ مشاركتها الأولى عام 2003 أدركت التعادل من ركلة جزاء عن طريق اللاعب عبدالواسع المطري في الدقيقة (12)، قبل أن يضيف زميله اللاعب عمر الداحي هدفاً يمنياً ثانياً عند الدقيقة(30)، إلا أن لاعب عمان راشد العلوي أدرك التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة (38)، لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل.الشوط الثاني شهد استمرار المنتخب العماني استفاقته التي ترجمها لاعبه عصام الصبحي بعد دقيقتين من بداية هذا الشوط بهدف ثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة (47)، وهو الهدف الذي منح العمانيين الفوز والظفر بـ 3 نقاط أضافها إلى رصيده النقطي.وتصدرت عمان بهذا الفوز ترتيب المجموعة الأولى مؤقتاً، إذ بات لديها 4 نقاط، فيما ظل اليمن بلا نقاط في المركز الأخير، وبانتظار المباراة الثانية المنتظر أن يلتقي فيها لاحقاً المنتخب العراقي صاحب الأرض الذي يمتلك في رصيده نقطة واحدة مع المنتخب السعودي صاحب الـ 3 نقاط.// انتهى //19:05ت م0166