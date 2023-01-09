الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي - اليوم - في بيانٍ له، أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام فريق سيضم مجموعة مختارة من لاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر.سيتوجه سان جرمان إلى العاصمة القطرية الدوحة في 17 الحالي، حيث يستمر في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.وكان رونالدو قد انتقل بصفقة انتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي بعقدٍ يمتد حتى عام 2025، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.وستتجه الأنظار إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات، والمنتظر أن يحتضنها إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.وأكد مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا الأحد إقامة المباراة وقال "سيكون مزيجًا بين الهلال والنصر، في المواجهة مع باريس سان جرمان الذي يضم في صفوفه نجوما عالميين، وذلك أمر جيد يدل على مدى حرص المملكة العربية السعودية على تطوير الرياضة فيها وتحديداً كرة القدم، التي تعد اللعبة الشعبية الأولى في المملكة.// انتهى //19:28ت م0170