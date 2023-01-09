القاهرة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مدير عام القوة متعددة الجنسيات في سيناء (MFO) إليزابيث ديبلي التي تزور القاهرة حالياً.وأفاد بيان للخارجية بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء تطلع بلاده لمواصلة التعاون الوثيق مع القوة متعددة الجنسيات لما تضطلع به من دور ومهام تستهدف ترسيخ السلام عن طريق تنفيذ معاهدة السلام وجميع البروتوكولات والتفاهمات ذات الصلة.// انتهى //19:53ت م0183