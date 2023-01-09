واشنطن 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية.وقال البيت الأبيض -في بيان له- اليوم، إن الرئيس الأمريكي أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.وأفاد أن إجراء الرئيس الأمريكي يخول وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة ودعم جهود الاستجابة والتعافي في 17 مقاطعة بالولاية.// انتهى //19:59ت م0186