جنيف 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم بالمستشار الفيدرالي لسويسرا إغنازيو كاسيس وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتكيف باكستان مع التغير المناخي المنعقد في جنيف.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وسويسرا وسبل تعزيزها وتنميتها.كما ناقش الجانبان الدمار الذي سببته كارثة الفيضانات في باكستان، وسبل التعافي منه وإعادة الإعمار وتأهيل المتضررين.// انتهى //20:01ت م0188