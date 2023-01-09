القاهرة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسوقّعت مصر والصومال اليوم عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام والثقافة والتعليم العالي والأوقاف.وشهد مراسم التوقع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري.وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والدينية، وتبادل الخبرات في مجال التوعية بقضايا التنمية المجتمعية، وكذلك تبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تنسيق المواقف والجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية.// انتهى //20:02ت م0190