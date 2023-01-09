عام / كلية الملك فهد الأمنية وجامعة "كاوست" توقعان مذكرة تفاهم
الاثنين 1444/6/16 هـ الموافق 2023/01/09 م واس
جدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واس
وقعت كلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم، مذكرة تفاهم، بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان، وذلك في مقر الجامعة بمحافظة جدة.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الكلية والجامعة وتعزيز الشراكة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والتقنية والأكاديمية، وإقامة الندوات والدورات للإسهام في تطوير مهارات منسوبيهما.
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20:18ت م
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