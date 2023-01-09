جدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واسوقعت كلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم، مذكرة تفاهم، بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان، وذلك في مقر الجامعة بمحافظة جدة.وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الكلية والجامعة وتعزيز الشراكة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والتقنية والأكاديمية، وإقامة الندوات والدورات للإسهام في تطوير مهارات منسوبيهما.// انتهى //20:18ت م0192