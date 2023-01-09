الرباط 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي "مازي" 9.806,32 نقاط، بنسبة 0.91 %.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.9 % ليستقر مسجلاً 782,33 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.94 % مسجلاً 782,33 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 49 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 514 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:38ت م0193