جدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسافتتحَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بجدة اليوم ، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023، في نسخته الثانية، بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.وألقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كلمة رحب فيها بأصحابِ السموِّ والمعالي والخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون الحج والعمرة، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادمِ الحرمين الشريفين – يحفظه الله- ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.وقال معاليه: " أزف إليكم بشارتين في هذا اللقاء؛ الأولى: عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة بدون أي قيود على العمر، والثانية: السماح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالاً إلى 88 ريالاً، وذلك بنسبة 63٪ ، وسوف يبدأ العمل بها من يوم غدٍ بمشيئة الله تعالى، وكذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً بنسبة 73٪ .مشيراً إلى أن أي قادم للممكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.وشدَّد الربيعة على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتًا النظر إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج؛ دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن .عقب ذلك أطلق صاحبا السموُّ أميرا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبادرة صُنع في مكة والمدينة.وفي ختام الحفل كرَّم سموُّ الأمير خالد الفيصل الرعاة وشركاء النجاح ، ومن ثم التقطت الصور التذكارية لسموِّه مع الوفود المشاركة من الوزراء ورؤساء البعثات.وكان سموُّ أمير منطقة مكة المكرمة وسموُّ أمير منطقة المدينة المنورة، قد تجولا في أرجاء معرض "إكسبو الحج"، يرافقهما معالي وزير الحج والعمرة ، وعددٌ من المسؤولين من داخل المملكة وخارجها .// انتهى //20:50ت م0194