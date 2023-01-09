مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في مكة المكرمة، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، يرافقه الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمنظمة الدكتور قطب سانو.وأشاد أمين منظمة التعاون الإسلامي بالحدث التاريخي لوثيقة مكة المكرمة التي تشرَّفت برعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ومبادرة سموِّ وليِّ عهده الأمين.فيما ثمَّن الدكتور العيسى إقرار دول منظمة التعاون الإسلامي وثيقة مكة المكرمة للإفادة منها في المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، مشيداً باعتمادها في تدريب الأئمة، لاسيما في دول الأقليات، بوصفها أهم وثيقة إسلامية من نوعها في العصر الحديث أجازها مفتو وعلماء الأمة الإسلامية.وفي سياق متصل، استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، مفتي البوسنة والهرسك حسين كفاز وفيتش، الذي يزور المملكة حالياً، حيث جرى - خلال اللقاء- استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:55ت م0195