الطائف 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهًا عن ضباب وأمطار على محافظة الطائف تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤي على مركزي الهدا والشفا وعموم المحافظة, مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 صباحًا.ونبَّهت إدارة المرور قائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر على الطرقات، وتتبع تنبيهات السرعات فيها، والالتزام بالإرشادات المرورية، متمنيةً السلامة للجميع.// انتهى //20:57ت م0196