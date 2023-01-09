الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة اليد "الدنماركي "يان بيتليك" القائمة النهائية للأخضر، المقرر مشاركتها في بطولة كأس العالم بنسختها الـ 28 "بولندا والسويد 2023" التي تنطلق يوم الحادي عشر من يناير الجاري بمشاركة 32 منتخباً، تم توزيعهم على 8 مجموعات.وضمَّت القائمة النهائية عشرين لاعباً، هم: "حسن الجنبي - محمد آل سالم - مهدي آل سالم - أحمد العلي - علي الصفار - حسين التاروتي - يوسف الطويل - عمرو عبد السلام - حسن التريكي - حيدر الحسن - عبدالرحمن المولد - محمد آل عباس - مجتبى آل سالم - صادق المحسن - هادي قريش - مرهون الماء - حسين فريج - عبدالله آل حماد - عبدالله آل عباس - عبدالله الحليلي"، فيما تقرر استبعاد اللاعب عباس الصفار، بسبب إصابته بشرخ في أضلاع الصدر على مستوى القفص الصدري.ومن المقرر أن تغادر البعثة السعودية يوم غدٍ الثلاثاء 10 يناير 2023م، إلى بولندا، مقر إقامة مواجهات الأخضر في بطولة العالم، بعد اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي مساء اليوم الاثنين،التي أقيمت لمدة 16 يوماً في دولة السويد، تخللها مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي.الجدير بالذكر، أن أخضر اليد سيلعب ضمن المجموعة B، التي تضم بجواره المستضيف منتخب بولندا، بجانب منتخبي فرنسا وسلوفينيا، وسيبدأ المنتخب مشواره في البطولة يوم 12 يناير 2023م، بمواجهة سلوفينيا، وسيلعب مع فرنسا يوم 14 يناير، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقاة "المستضيف" منتخب بولندا يوم 16 يناير الجاري.// انتهى //21:00ت م0197