الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسينظِّم نادي سباقات الخيل مساء الجمعة المقبلة-على مدار يومين- النسخة الثامنة لـ"مهرجان كؤوس الملوك والأمراء"، ويقام على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 5,9 ملايين ريال، ضمن حَفْلَيْهِ الـ83 و84 للموسم الحالي،بمشاركة نخبة من الجياد والأفراس المحلية والمستوردة.ويتضمَّن المهرجان ثمانية أشواط مخصصة لمختلِف أعمار الخيل والمسافات، حيث تبلغ جائزة أشواط كؤوس الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله بن عبد العزيز 800 ألف ريال لكل شوط، بينما تبلغ جائزة كأسي الأميرين سلطان ونايف بن عبد العزيز 700 ألف ريال لكلِّ شوط، وجائزة شوط الأمير بدر بن عبد العزيز 500 ألف ريال.وتستعدُّ الإسطبلات مع نخبة جيادها، للمشاركة في المنافسة على الأشواط المصنفة محليًّا، ضمن الفئة الأولى لكؤوس الملوك والفئة الثانية لكؤوس الأمراء، حيث تقام كؤوس الأمراء نايف وبدر وسلطان بن عبد العزيز وكأس الملك عبد الله بن عبد العزيز في آخر سباقات يوم الجمعة، بينما تقام كؤوس الملوك فهد وخالد وفيصل وسعود بن عبد العزيز، ضمن آخر سباقات يوم السبت.وكان نادي سباقات الخيل قد أطلق النسخة الأولى من مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في عام 2016م؛ تقديرًا ووفاءً لمسيرة الملوك والأمراء الراحلين، حيث بات المهرجان أحد أهمّ الفعاليات السعودية المرتبطة بتاريخ المملكة وبثقافة رياضة الفروسية.وشهدت الأعوام السبعة الماضية للمهرجان، انتصار 21 مالكًا حصدوا خلالها 46 كأسًا، كان في صدارتها "الإسطبل الأبيض" لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي حقق منها 13 كأسًا. ثم الإسطبل "الأحمر" للأمير فيصل بن خالد، محققًا 7 كؤوس، ثلاثة منها في النسخة السابعة. وجاء في المركز الثالث الإسطبل "السماوي" لعبد الإله الموسى، بواقع أربع كؤوس. أما المركز الرابع فكان من نصيب إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بـ3 كؤوس، اثنان منها في النسخة السابقة، بينما انضمّ إلى سجلّات الفائزين 3 ملاك العام الماضي، بواقع كأس لكل منهم، وهم (ماجد بن مهل بن وصل البقمي، ونغيمش بن فهد بن عبدالهادي العجمي، وإسطبل المنقوش).// انتهى //21:21ت م0199