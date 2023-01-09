واشنطن 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستشارك الهيئة العامة للنقل في مؤتمر مجلس أبحاث النقل (Transportation Research Board) في نسخته 102، الذي تنظِّمه هيئة أبحاث النقل (TRB) حاليًّا في مدينة واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال المدة من 8 إلى 12 يناير 2023م, برئاسة نائب رئيس قطاع العمليات والتحول الرقمي المهندس فهد بن سليمان البداح .وتستعرض الهيئة - خلال مشاركتها في المؤتمر الذي يحضره الآلاف من المتخصصين في مجال النقل من جميع أنحاء العالم- رؤيتَها الشاملة عن أبرز مشاريعها ومبادراتها؛ كمشروع الحافلات بين المدن، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وتحسين حركة الحجاج من خلال قطار المشاعر، وكذلك تجربة نقل مشجعي كأس العالم 2022 في دولة قطر، من خلال خدمات النقل الترددي بالحافلات، بالإضافة إلى تبنِّي أنماط التنقل الحديث، وأخيرًا جانب التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين.الجدير بالذكر أن برنامج مؤتمر مجلس أبحاث النقل يغطي جميع وسائل وأنشطة النقل، مع جلسات وورش عمل تتناول الموضوعات التي تهم صانعي السياسات والإداريين والممارسين والباحثين وممثلي الحكومة والمؤسسات الأكاديمية في هذه الصناعة الحيوية.// انتهى //21:33ت م0200