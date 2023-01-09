بغداد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسخسر المنتخب السعودي، من نظيره العراقي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي25.وجاءت أهداف المنتخب العراقي في الدقيقتين (30، 86) عن طريق كلٍّ من اللاعبين إبراهيم بايش، وآسو رستم.وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متفوقاً على عمان بفارق الأهداف، بينما يأتي الأخضر السعودي في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يأتي اليمن بالمركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة بدون نقاط.// انتهى //21:53ت م0205