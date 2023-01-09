نيويورك 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واسرحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.وأوضح غوتيريش في بيان صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي في 5 ديسمبر 2022م، مبيناً أن إطلاق المرحلة النهائية يمثِّل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.وأكد التزام الأمم المتحدة، من خلال الآلية الثلاثية التي تتألف من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بدعم العملية والمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة.//انتهى//22:09ت م0209