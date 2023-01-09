بغداد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسيتنافس المنتخب البحريني، حامل اللقب، ونظيره القطري لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من خليجي 25 عندما يلتقيان غد الثلاثاء على إستاد الميناء الأولمبي في البصرة، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.ويتصدر المنتخب القطري المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين الثاني، بعد أن تفوّق العنابي في الجولة الافتتاحية السبت الماضي 2-0 على الكويت والبحرين 2-1 على الإمارات.وستكون مواجهة الثلاثاء حاسمة لتأهل أي منهما، فيما سيضطران للانتظار حتى الجولة الثالثة الأخيرة في حال التعادل أو خسارة أحدهما.في المباراة الأخرى من المجموعة، يلتقي منتخبا الكويت والإمارات "الجريحان"، اللذان يتطلعان إلى تعويض الخسارة التي تعرضا لها في الجولة الأولى؛ لاستمرار حظوظهما في فرصة التأهل لنصف نهائي البطولة، إذ بإمكان الفائز منهما في لقائهما المنتظر الظفر ببطاقة العبور في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية المقرر إقامتها الجمعة المقبل، حيث ستلعب الكويت مع البحرين والإمارات مع قطر.// انتهى //22:17ت م0210