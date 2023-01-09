نيويورك 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واستبنَّى مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع جدَّد بموجبه عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية لفترة ستة أشهر إضافية.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي اليوم أن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا، مشدداَ على التزام الأمم المتحدة باتباع جميع السبل لتقديم المساعدة والحماية من خلال أكثر الطرق أماناً ومباشرة وفعالية, وتوسيع الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر.ونيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أوضح دوجاريك أن قرار تأكيد تمديد هذا التفويض لستة أشهر إضافية يأتي في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع في عام 2011م، حيث يعاني الناس في سوريا من شتاء قارس وتفشِّي وباء الكوليرا.//انتهى//22:18ت م0211