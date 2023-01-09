الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسيشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في "مؤتمـر ومعـرض خدمـات الحـج والعمـرة 2023" (إكسبو الحج)، الذي انطلقت أعماله وفعالياته اليوم في محافظة جدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات".وقد شهدت مشاركة المجمع في "إكسبو الحج 2023" إبرام مذكرة تعاون مع وزارة الحج والعمرة، وقعها كلٌّ من نائب الأمين العام للمجمع الدكتور إبراهيم أبانمي، و وكيل الوزارة للخدمات المشتركة عبدالله بن عبدالعزيز العوده.وتشمل المذكرة بناء مدونة متخصصة تحوي النصوص العربية، وإصدار معجم متخصص باللغة العربية، والتوعية بتوحيد اللغة التي يستخدمها العاملون في قطاع الحج والعمرة أو ضيوف الرحمن، فضلًا عن إقامة دورات وبرامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من العاملين غير العرب في الوزارة، وذلك لتعزيز دور المملكة في دعم اللغة العربية محليًّا وعالميًّا، كما تتضمن مذكرة التعاون بين الطرفين: قيامُ المجمع بتدريب منسوبي وزارة الحج والعمرة على المهارات اللغوية، والإفادةُ من موسم الحج والعمرة في إقامة الفعاليات والمعارض لتعزيز مكانة "لغة الضاد" بين ضيوف الرحمن، والإسهامُ في أحد مسارات تحدي برمجان العربية السنوي الذي يشرف عليه المجمع.وخلال أيام المؤتمر سيقيم المجمع حلقتي نقاش في جلستين منفصلتين، بعنوان "الحج واللغة العربية: تسهيل التواصل"، من تقديم ممثل المجمع الدكتور عبد الرحمن بن ظافر العمري، وستركز الحلقتان على ابتكار آليات ومنهجيات لإعداد الحاج قبل القدوم إلى المملكة، وتمكينه من أساسيات التواصل باللغة العربية من خلال تهيئته بلغة ميسرة متضمنة عبارات شائعة الاستخدام في الحج والعمرة، وربطه بالجانب الثقافي العام في المشاعر المقدسة.وتستهدف الحلقتان ممثلي البعثات الخارجية، وشركات خدمات الحج والعمرة، ورواد الأعمال والمبتكرين، والقطاع غير الربحي، والعاملين في منظومة الحج والعمرة، والإعلاميين، والسفارات والقنصليات، والخبراء والمهنيين، ورجال الأعمال، وأساتذة الجامعات (اللغة العربية)، والمهتمين عمومًا.يُذكر أن مشاركة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في "مؤتمـر ومعـرض خدمـات الحـج والعمـرة 2023" تندرج ضمن سعيه لتحقيق أهدافه الإستراتيجية في خدمة اللغة العربية، ومواكبةِ المتغيرات العصرية؛ اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات قيادتها الرشيدة.// انتهى //22:59ت م0216