الباحة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً.جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وسيكون التدريب لليوم الدراسي -عن بُعد - ليوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الآخرة 1444هـ.// انتهى //23:07ت م0217