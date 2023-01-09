الباحة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب كثيف على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية ، تشمل مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحاً ليوم غد الثلاثاء.وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.// انتهى //23:09ت م0218