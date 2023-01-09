الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأعلن موسم الدرعية اليوم عن نفاذ الدفعة الأولى من تذاكر المباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني، التي ستقام الأحد المقبل، في ختام منافسات البطولة التي يستضيفها موسم الدرعية بنسخته الثانية من 11 إلى 15 يناير الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.ومن المقرر أن يعلن موسم الدرعية 2022 عن مواعيد طرح الدفعة الثانية من تذاكر المباراة النهائية للبطولة، التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة، في الـ 13من يناير الجاري عبر الحساب الرسمي للموسم؛ حيث من المتوقع أن تشهد المباراة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، للاستمتاع بنجوم الكرة الإسبانية والعالمية على أرض المملكة.وتنطلق أولى منافسات كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد "بطل الدوري الإسباني" وفريق فالنسيا مساء الأربعاء المقبل، فيما سيواجه ريال بيتس "بطل الكأس الإسباني" فريق برشلونة في المباراة الثانية مساء الخميس 12 يناير، على أن يتأهل الفائز من كل مباراة إلى المباراة النهائية الأحد المقبل.يشار إلى أن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية تتواصل من خلال إقامة كأس EA SPORTS السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في المملكة، على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض في 18 يناير الجاري، في مواجهة كروية بين حامل لقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي فريق إي سي ميلان، وبطل الكأس فريق إنتر ميلان، إلى جانب استمرار فعاليات "ليالي الدرعية"، التي تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة استثنائية من العروض الفنية والموسيقية الحية، والمطاعم الراقية التي تزخر بها المنطقة، وجلسات ليالي الدرعية، والتسوق في أشهر المحال التجارية، حيث يمكن حجز التذاكر عبر الرابط: https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-nights .// انتهى //23:09ت م0219