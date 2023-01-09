الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، إثر نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى " علمنا بنبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السنغال الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السنغال من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب " .// انتهى //23:15ت م0220